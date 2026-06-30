Il suffit d’un bon match comme celui ce lundi face à Hugo Gaston qui n’est pas vrai­ment un spécia­liste du gazon (6−1, 6–4, 6–2) pour que Stefanos s’emballe. Au moins, cela prouve qu’il y croit encore. Du coup, son 2ème tour face à Novak Djokovic s’an­noncer comme une superbe affiche et une vraie oppor­tu­nité pour faire un coup. Il est vrai que face au trico­lore, le Grec a été très convaincant.

« La première chose que je tiens à dire, c’est que ma façon de jouer d’il y a quelques années m’avait manqué. Aujourd’hui, pendant que j’étais sur le court, je repen­sais aux grands combats que j’ai menés à Wimbledon.Quel que soit le résultat, je venais toujours ici avec une déter­mi­na­tion sans faille, un grand amour pour le gazon et le senti­ment de jouer le meilleur tennis dont j’étais capable à ce moment‐là. C’était comme un voyage dans le temps. J’ai essayé de retrouver des éléments de mon jeu et de ma façon de penser d’à l’époque, en les inté­grant de manière plus struc­turée. Je veux conti­nuer sur cette voie et voir jusqu’où je peux aller »