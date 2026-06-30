Il suffit d’un bon match comme celui ce lundi face à Hugo Gaston qui n’est pas vraiment un spécialiste du gazon (6−1, 6–4, 6–2) pour que Stefanos s’emballe. Au moins, cela prouve qu’il y croit encore. Du coup, son 2ème tour face à Novak Djokovic s’annoncer comme une superbe affiche et une vraie opportunité pour faire un coup. Il est vrai que face au tricolore, le Grec a été très convaincant.
« La première chose que je tiens à dire, c’est que ma façon de jouer d’il y a quelques années m’avait manqué. Aujourd’hui, pendant que j’étais sur le court, je repensais aux grands combats que j’ai menés à Wimbledon.Quel que soit le résultat, je venais toujours ici avec une détermination sans faille, un grand amour pour le gazon et le sentiment de jouer le meilleur tennis dont j’étais capable à ce moment‐là. C’était comme un voyage dans le temps. J’ai essayé de retrouver des éléments de mon jeu et de ma façon de penser d’à l’époque, en les intégrant de manière plus structurée. Je veux continuer sur cette voie et voir jusqu’où je peux aller »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 10:45