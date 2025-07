Dernièrement, Goran Ivanisevic n’a vrai­ment pas ménager son nouveau poulain en expli­quant aux médias que Tsitsipas était très loin de la forme d’un joueur de haut niveau. Une atti­tude qui n’a pas plus à Marcos Baghdatis. L’ancien cham­pion chypriote estime que ce n’est pas obli­ga­toi­re­ment la bonne méthode pour créer un élec­tro­choc chez Stefanos. C’est ce qu’il a expliqué à nos confrères d’Ubitennis.

« Personnellement, si j’étais entraî­neur, je ne dirais pas ça aux médias. Je le dirais à l’équipe et à Stefanos lui‐même. Ensuite, s’il refuse d’écouter, je m’en sépa­re­rais, et c’est tout. Le plus impor­tant est de trouver un moyen de choquer Stefanos, de le ramener là où nous voulons tous le voir, surtout moi en tant que Grec chypriote. Peut‐être que la voie de Goran est la bonne. J’espère que la façon dont Goran a pris les choses en main aidera Stefanos lui permet­tant de revenir. Ce que je veux, c’est que Stefanos puisse revenir là où il doit être et retrouver l’amour du jeu. »