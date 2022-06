Ancienne 8e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Barbara Schett a donné son avis sur le grand retour de Serena Williams qui aura lieu à Wimbledon en simple après un passage en double à Eastbourne aux côtés de Ons Jabeur.

« Je pense que si vous êtes absente pendant une année entière, c’est très diffi­cile parce que vous ne jouez aucun match. Même si vous vous entrainez beau­coup, ce n’est pas la même chose. La grande ques­tion est de savoir comment elle va se déplacer sur gazon ? Nous savons tous que c’est la surface la plus diffi­cile pour cela. Et je pense que nous aurons une meilleure idée quand elle jouera ce premier match. Il est évident qu’elle risque d’être très rouillée. De plus, elle a 40 ans, ce qui pour une joueuse de tennis est malheu­reu­se­ment assez âgé. Mais, si une chose est certaine, c’est que personne ne voudra l’affronter. 127 joueuses ont peur d’elle. »