Ancienne 7e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante depuis plusieurs années pour Eurosport, l’Autrichienne Barbara Schett a tenu à revenir sur la magni­fique victoire de Ons Jabeur face à Aryna Sabalenka, ce jeudi en demi‐finales de Wimbledon.

« Quelle perfor­mance de la part d’Ons. Surtout après avoir perdu le premier set et avoir été menée 4–2 dans le deuxième, elle a réussi à renverser la vapeur. J’étais impres­sionnée par la façon dont elle reve­nait, la façon dont elle a géré les coups puis­sants d’Aryna Sabalenka et aussi comment elle bougeait extrê­me­ment bien ainsi que son état d’es­prit, c’est telle­ment diffé­rent ici à Wimbledon cette année. Cela nous montre à quel point elle est forte menta­le­ment et elle l’a dit aussi après avoir perdu le premier set, elle a pris toute cette colère en elle et est passée à une pensée posi­tive et c’est pour­quoi elle a égale­ment remporté le match. Elle veut décro­cher son premier titre du Grand Chelem. Au début de l’année, elle souf­frait de tant de bles­sures. Maintenant, elle a retrouvé sa forme. Elle joue certai­ne­ment son meilleur tennis et avec cette combi­naison d’être aussi forte menta­le­ment, je pense que c’est son heure. »