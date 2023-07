La consul­tante d’Eurosport UK, Barbara Schett, a commenté le retour de Roger Federer, qui a eu le droit à une immense ovation lors de son entrée dans la Royal Box du Centre Court.

« Quand on pense à Wimbledon, on pense à Federer et vice versa. Il adore venir ici et depuis qu’il a pris sa retraite, il est venu plusieurs fois. Il était à Londres et il est passé quand il a eu quelques heures de libre. Il accepte son rôle de ‘membre’ (du All England Lawn Tennis and Croquet Club) depuis qu’il ne joue plus. Il était prêt à faire ses adieux et il semble très heureux d’aller sur le Centre Court et de retrouver les fans, de vivre Wimbledon en tant que spec­ta­teur », a constaté l’ex‐numéro 7 mondiale.