Ancienne huitième joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Barbara Schett a dû choisir son moment fort de ce Wimbledon 2022. Elle a opté pour le grand retour de Serena Williams, après un an d’ab­sence, et ce malgré la défaite de la légende améri­caine au 1er tour contre la Française Harmony Tan.

« C’est toujours très spécial d’être ici pendant deux semaines à Wimbledon. Il y a telle­ment de moments forts au cours de ces deux semaines, mais si je devais en choisir un, je dirais que c’était génial de voir Serena Williams de retour. Elle a annoncé environ une semaine et demi avant le tournoi qu’elle allait jouer. Elle était absente pendant toute une année, elle s’est blessée ici l’année dernière, personne ne savait qu’elle s’en­traî­nait et qu’elle reve­nait. Même si elle a perdu au premier tour, c’était vrai­ment génial de la voir – qui sait si elle sera de retour ici à Wimbledon ? Elle dit qu’elle veut jouer aux Etats‐Unis ; c’est une telle cham­pionne et une inspi­ra­tion pour le jeu. C’était merveilleux de la voir revenir et je pense qu’elle a fait un excellent travail compte tenu du fait qu’elle n’a pas joué pendant toute une année ».