L’Autrichienne, ancienne 7e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Barbara Schett, s’est longue­ment exprimée à propos des chances de Novak Djokovic de remporter un 24e titre du Grand Chelem lors de cette nouvelle édition de Wimbledon qui débu­tera ce lundi 3 juillet. Et d’après elle, le Serbe n’a jamais été aussi fort, notam­ment sur le plan mental.

« Nous l’avons tous vu lors­qu’il tentait de réaliser le Grand Chelem à l’US Open contre Daniil Medvedev. Il s’est effondré menta­le­ment parce que c’était trop pour lui. Mais il a telle­ment grandi depuis. Il s’est passé beau­coup de choses. Nous avons connu les années Covid où il a dû faire face à plusieurs problèmes. Je pense qu’il est plus fort que jamais, non seule­ment sur le plan du tennis, mais aussi sur le plan mental. Je pense donc qu’il est très dési­reux de remporter un 24e titre du Grand Chelem et je pense qu’il le fera parce qu’il est tout simple­ment le meilleur joueur du moment. Sur toutes les surfaces, il joue son meilleur tennis. Il n’a pas de réelles faiblesses. Son état d’es­prit est phéno­ménal. C’est pour­quoi je pense qu’il va y arriver. »