Il est vrai que le cas de la joueuse tchèque résume parfai­te­ment l’idée que gagner des titres et jouer un beau tennis ne suffit pas ou plus. Vainqueur à Roland‐Garros (2021) et Wimbledon (2024), Barbora ne parvient pas à créer une forme d’en­thou­siasme. Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, elle a essayé de comprendre cette situation.

« Je ne sais pas, mais je pense que je joue bien, que j’ar­rive à le faire sur la durée, sur plusieurs caté­go­ries. Il faut pouvoir être leader. Certains ont ça en eux. D’autres sont des suiveurs. On a parfois l’im­pres­sion que ce sont parfois les agences qui décrètent qui va être leader. Je me pose des ques­tions : est‐ce qu’on se soucie des qualités du tennis ou des statuts sur les réseaux sociaux ? Quand je les regarde, je n’existe pas vrai­ment. Je veux aussi qu’on parle de moi, qu’on me recon­naisse, parce que je pense que je le mérite. J’ai l’im­pres­sion que la presse ne me recon­naît pas à ma juste valeur. »