Wimbledon a annoncé que les joueurs non‐vaccinés pour­ront parti­ciper à l’édi­tion 2022, au contraire des russes et biélo­russes. Barry Cowan, ancien 162e mondial en simple et désor­mais consul­tant tennis pour Sky Sports, se réjouit de la présence certaine du numéro 1 mondial à Londres (du 27 juin au 10 juillet). Il le voit même soulever un 7e trophée sur le Centre Court.

« Je pense que tout tournoi a besoin de Djokovic, tout tournoi a besoin de Nadal, tout tournoi a besoin de Federer, tout tournoi a besoin de Serena Williams. Espérons que nous pour­rons avoir une grande histoire posi­tive à Wimbledon avec ces joueurs. Nous avons vu Novak jouer des matchs stupé­fiants par le passé et l’année dernière, ce qu’il a réalisé à nouveau était remar­quable. Ce qui est positif pour Djokovic, c’est qu’il sentira qu’il peut monter en puis­sance. Et pour moi en ce moment, il serait le favori pour Wimbledon et donc pour remporter un autre tournoi majeur », a affirmé le Britannique.