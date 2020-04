Dans une petite interview accordé à nos confrères d’Infosport+, Marion Bartoli, et on comprend pourquoi, était plutôt peinée par l’annulation de Wimbledon même si elle a abordé d’autre sujets : « Cette annulation me fait beaucoup de peine, ce tournoi a une place particulière dans mon coeur. Wimbledon est le temple du tennis, c’est le tournoi que tous les joueurs du monde entier rêvent de gagner… Je ne sais pas si on se dirige vers une saison blanche. Je ne sais pas quelle est la meilleure décision à prendre. Après, si le tennis reprend, il faudra être très indulgent sur le niveau qui sera proposé car ce ne sera pas simple de se préparer et j‘espère qu’il y aura de la compétition car on a envie de revoir du tennis. »

