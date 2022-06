Si certains osent encore sous‐estimer Rafael Nadal, Marion Bartoli n’est pas de cette école.

Bluffée par le début de saison de l’Espagnol, qui a tout simple­ment remporté les deux premiers Grands Chelems de la saison, la lauréate de l’édi­tion 2013 de Wimbledon s’est exprimée sur les chances de Rafa alors qu’il n’a plus foulé le gazon londo­nien depuis trois ans.

« À l’Open d’Australie, lors­qu’il reve­nait de bles­sure, aucun d’entre nous ne donnait une chance à Nadal. À Roland‐Garros, avec tout ce qui s’est passé à Rome, aucun d’entre nous ne lui a donné une chance. Je ne veux pas l’éli­miner parce qu’il va certai­ne­ment nous surprendre. Vous ne pouvez jamais, abso­lu­ment jamais l’écarter. Il a un tirage plus diffi­cile. Novak (Djokovic) semble avoir un tirage légè­re­ment plus facile, et encore une fois, ce n’est que sur le papier. Tant que Rafa entre sur le court, il y va parce qu’il pense et qu’il sait qu’il a une chance de gagner le titre », a déclaré la Française dans le dernier épisode du podcast de Match Points.