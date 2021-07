Très facile victo­rieuse de sa compa­triote Alja Tomljanovic ce mardi en quarts de finale, Ashleigh Barty a seule­ment été inquiétée au premier tour face à la magni­fique reve­nante Carla Suarez Navarro. Hormis cette entrée en lice déli­cate, l’Australienne a ensuite déroulé son tennis complet et fluide et explique pour­quoi le gazon est vrai­ment « sa » surface.

« J’apprends à jouer de manière plus détendue et à profiter de tout ce qui se passe sur le court. Cela m’aide à jouer sur gazon parce que la tournée sur terre battue a été longue et épui­sante menta­le­ment. Mais ici, je me sens renou­velée et j’ai été capable d’af­fronter les choses avec énergie et fraîcheur. »