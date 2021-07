La demi‐finale entre Ashleigh Barty et Angélique Kerber risque de faire des étin­celles. D’un côté un style offensif, et de l’autre défensif avec une couver­ture du court remar­quable. « Je pense que nos styles sont diffé­rents et ce sera bien de voir comment Angie est capable de courir sur le terrain et de renvoyer des balles qui me mettent dans une situa­tion diffi­cile et entravent ma propo­si­tion offen­sive. Je vais devoir appli­quer un très varié tennis. Elle se bat pour chaque balle, elle a de l’ex­pé­rience et elle sait faire face à des situa­tions extrêmes au niveau mental », décla­rait la numéro 1 mondial à propos de son adversaire.

L’Australienne et l’Allemande sont les plus impres­sion­nantes depuis le début de la quin­zaine. Si Barty a un avan­tage au niveau du rythme et de la régu­la­rité sur la saison, Kerber a déjà gagné Wimbledon. Elle déroule sur gazon. Elles se sont affrontés 5 fois pour 3 victoires de Barty.

L’autre demi‐finale oppose Karolina Pliskova à Aryna Sabalenka. Avantage à cette dernière aux face‐à‐face (2–0) même si Pliskova a elle déjà vécu 3 demi‐finales de Grand Chelem.