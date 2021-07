Interrogée sur le court après sa balle victoire, Ashleigh Barty était plutôt calme et sereine.

Quand on lui a demandé si elle pouvait décrire sa balle de match, elle a eu cette réponse inédite : « C’est incroyable. Merci au public, vous avez rendu mon rêve telle­ment spécial. La balle de match ? Je ne m’en souviens pas ! Je n’ai pas beau­coup dormi hier soir, je pensais beau­coup « et si…Ce succès est une formi­dable récom­pense. Quand Karolina est revenu à 1 set partout, je n’ai pas paniqué, je me suis dit qu’il fallait conti­nuer à se battre, que c’était la seule solu­tion. J’espère qu’Evonne (NDLR : Evonne Goolagong est la dernière austra­lienne à avoir remporté Wimbledon, c’était en 1980) est fière de moi »