Ashleigh Barty n’est pas numéro une mondiale pour rien. Qualifiée pour sa deuxième finale en Grand Chelem après sa victoire à Roland‐Garros en 2019, l’Australienne a expliqué en confé­rence de presse comment elle parve­nait à gérer la pres­sion d’un match aussi impor­tant pour la carrière d’une joueuse de tennis.

« Je pense qu’il s’agit de assi­miler et de profiter du moment. Lorsque vous jouez à un gros match comme celui‐ci, bien sûr, les enjeux sont élevés. C’est aussi très facile pour moi de me rabattre sur le fait qu’il s’agit seule­ment d’un match de tennis. Évidemment, je travaille très dur dans les coulisses avec mon équipe pour essayer de me mettre dans ces moments‐là, mais c’est aussi très impor­tant de profiter des moments. Je pense que j’ai vrai­ment pu profiter d’au­jourd’hui (jeudi) dès le début. J’ai eu beau­coup de plaisir. C’était mon approche. Je voulais aller sur le court et profiter de jouer contre Angie à un moment aussi incroyable, et quel que soit le résultat, sortir du terrain en sachant que j’ai apprécié ça, que je me suis amusée et que j’ai en quelque sorte essayé et donné tout ce que j’avais. C’est tout ce qu’il fallait faire. »