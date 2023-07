Coach de la joueuse hongroise Panna Udvardy, 83èm mondial, Bastien a bien voulu en quelques lignes nous expli­quer ce qu’Ons Jabeur lui inspi­rait. Son témoi­gnage résume parfai­te­ment l’am­biance qui entoure la joueuse tuni­sienne qui est appré­ciée de tous sur le circuit.

« Je trouve que ce genre de joueuses qui arrive à se hisser tout en haut du clas­se­ment et des plus grands tour­nois, c’est bien pour le tennis car elle marque une réelle diffé­rence avec les grosses frap­peuses qui donnent parfois l’impression d’avoir le mono­pole. En tant que coach c’est le genre de joueuse que j’adore car on peut parfois la citer pour donner des exemples lorsqu’on parle de stra­tégie. Concernant Jabeur c’est une bonne réfé­rence pour parler d’intelligence de jeu, de varia­tions et de capa­cité à utiliser la vitesse et la puis­sance de l’autre, par exemple. Elle serait sûre­ment une bonne judoka du coup (rire) »