On connait bien Bastien qu’on suit à Welovetennis depuis le début de sa carrière de coach.

Bastien a notam­ment entraîné Yastremska, Cornet, et Galfi avec qui sa colla­bo­ra­tion a été stoppée en début d’année. Aujourd’hui, Bastien est au « chevet » de Panna Udvardy (100e) qui est aussi Hongroise.

« En fait comme Galfi était la meilleure joueuse dans son pays, je me suis beau­coup exprimé sur les médias hongrois, c’est un peu comme cela que Panna a fait ma connais­sance. On a commencé à travailler après Roland‐Garros et l’ob­jectif est que je sois à ses côtés sur l’en­semble de sa saison. Panna a été l’une des plus belles progres­sions l’an dernier puis­qu’elle était au autour de la 350e place et qu’elle a terminé dans le Top 100. Maintenant, elle découvre donc les grands tour­nois, et cela n’a rien à voir avec l’autre vie du circuit. Elle est très volon­taire, curieuse de tout. C’est très agréable de travailler dans ces condi­tions. Sa victoire au 1er tour est aussi la meilleure perfor­mance de sa carrière puisque Zidantek est 60ème mondiale. C’est aussi son premier succès en Grand Chelem. Maintenant, c’est Elise Mertens qui se profile à l’ho­rizon. Panna va rentrer sur le court comme lundi avec de l’am­bi­tion et de l’envie”, nous a confié Bastien.

Régulièrement, on essayera de vous proposer du contenu lié à cette colla­bo­ra­tion. On a même un beau projet avec Panna et Bastien, mais pour l’ins­tant, on ne peut pas vous en dire plus.