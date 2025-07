Les têtes de séries n’en finissent plus de tomber sur ce premier tour de Wimbledon.

Considéré comme l’un des outsi­ders du tournoi après son magni­fique succès à Halle, Alexander Bublik, 31e joueur mondial, s’est incliné à la surprise géné­rale face à l’Espagnol Jaume Munar, après avoir pour­tant servi pour le match dans le 4e set : 6–4, 3–6, 4–6, 7–6(5), 6–2, en 3h30 de jeu.

Après avoir entrevu la meilleure version du joueur kazakh ces dernières semaines, il est clai­re­ment retombé dans ses travers avec des attiudes et des remarques plus que limites : « Ce gars a gagné trois matchs sur gazon dans sa carrière et il se déplace comme Djokovic », a‑t‐il notam­ment lancé au cours d’une rencontre qui lui échappait.

Bublik enroute to a 5 set loss to Munar : « Guy’s won 3 matches on grass and he’s moving like he’s Djokovic. » 💀 pic.twitter.com/B8eSDGi2kc — Scott Barclay (@BarclayCard18) July 1, 2025

À noter que Bublik n’était pas loin du compte puisque son adver­saire espa­gnol avait remporté quatre matchs sur gazon depuis le début de sa carrière avant leur rencontre dont une sur abandon.