Le joueur russe a été dominé en quatre sets mais tout au long du match, il est resté concentré et appliqué. Il n’a cédé du terrain que lorsque Carlos a pu élever le niveau de son jeu. Malgré la défaite, Andey a dressé un bilan plutôt encou­ra­geant de son tournoi de Wimbledon.

« C’est une leçon pour moi. J’apprends à être plus bien­veillant envers moi‐même. Aujourd’hui, j’ai réussi à rester positif jusqu’au bout et à me battre sans me dire du mal. Mon niveau est là, main­te­nant tout dépend des détails. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j’ai été à ce niveau, peut‐être à Madrid, l’année dernière. Si je parviens à main­tenir ce niveau et à garder cet état d’es­prit, quelque chose de positif se produira. Je ne sais pas ce qui m’a permis de revenir à ce niveau cette semaine. Peut‐être une meilleure menta­lité ou de meilleures pensées »