Après un premier tour très convain­cant, on pensait que la machine fran­çaise était enfin lancée. C’était sans compter sur l’ex­pé­rience et la malice de Matteo Berrettini, qui a parfai­te­ment su déjouer les plans du Tricolore. En cassant constam­ment le rythme des échanges, l’Italien n’a jamais permis au Français de trouver ses repères.

Battu, le Français a toute­fois préféré rela­ti­viser. De retour après une nouvelle bles­sure, il souhaite avant tout retenir les nombreux points posi­tifs de cette semaine et se tourner vers la suite de la saison avec confiance.

« Je ne savais pas si je pour­rais jouer ici. Finalement, j’y suis arrivé, et c’est très positif… Avec le recul, cela aurait pu être pire ; j’au­rais pu perdre dès le premier tour », a déclaré Arthur Fils en confé­rence de presse.