Auteur d’une grosse prépa­ra­tion sur gazon (battu par Alcaraz en finale du Queen’s) et tête de série numéro 15 en arri­vant à Londres, Alex De Minaur a eu le malheur d’af­fronter un Matteo Berrettini (fina­liste de l’édi­tion 2021) revan­chard ce vendredi, au deuxième tour de Wimbledon.

Surclassé par l’Italien (3−6, 4–6, 4–6), l’Australien l’avait un peu mauvaise en confé­rence de presse concer­nant son tirage au sort très compliqué.

« C’est quand même incroyable, plus je suis tête de série lors d’un Grand Chelem, plus j’ob­tiens un tirage diffi­cile. Ce n’est pas exac­te­ment être vrai­ment chan­ceux, quand vous voyez certains des autres affron­te­ments du deuxième tour. Mais jouer Berrettini au deuxième tour, ouais, c’est dur. Mais bon, c’est peut‐être que le secret pour moi est de ne pas être une tête de série supé­rieure et peut‐être que j’ob­tien­drai un tirage plus facile. Je ne sais pas. »