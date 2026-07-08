Après des années à tenter de retrouver son niveau qui a fait d’elle une quadruple lauréate en Grand Chelem, Naomi Osaka s’en rapproche, tout doucement.

Après avoir atteint, lors de la dernière édition de l’US Open, sa première demi‐finale en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2021, la Japonaise vient de réaliser la meilleure perfor­mance de sa carrière à Wimbledon avec un quart de finale.

Finalement battue par une Karolina Muchova un poil plus solide, l’ex‐numéro 1 mondiale avait quelques regrets en confé­rence de presse d’après match. Mais elle a surtout tenu à faire passer un message à la concurrence.

« Je sais que mes résul­tats ne le montrent pas, mais chaque fois que je dispute un Grand Chelem, mon objectif est de gagner. L’année dernière, j’étais arrivée en demi‐finale de l’US Open et je voulais déses­pé­ré­ment atteindre la finale, mais Amanda a joué de manière incroyable. Je n’étais même pas en colère qu’elle ait gagné. Cette défaite‐là est en revanche un peu plus diffi­cile à accepter, car j’ai le senti­ment que j’aurais pu faire beau­coup mieux. Je devrais peut‐être voir le côté positif de tout ça : je suis arrivée en quarts de finale et j’ai le senti­ment de pouvoir encore m’améliorer énor­mé­ment en tant que joueuse. Dans ma tête, je me dis qu’il y a encore une chance de remporter un tournoi du Grand Chelem. »