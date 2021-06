Il y a une dizaine de jours, Matteo Berrettini repro­dui­sait l’ex­ploit de Boris Becker de gagner le Queen’s pour sa première parti­ci­pa­tion au tournoi. L’Allemand avait même remporté Wimbledon à la suite, en 1985. 3 fois sacré à Londres, « Boum Boum » sait comment aller au bout et il a appelé Berrettini pour lui glisser quelques conseils à l’oreille…

« Je suis conscient que j’ai toutes les armes néces­saires pour aller loin dans ce tournoi. J’ai la confiance néces­saire pour être agressif avec mon coup droit et le service fonc­tionne. Je consi­dère aussi que j’ai la menta­lité néces­saire pour réussir. mais chaque match est une bataille diffi­cile et vous devez être préparé à tout. J’ai pu parler à Boris et il m’a recom­mandé d’avoir l’es­prit clair pour performer dans ce tournoi. J’aime­rais pouvoir obtenir un quart de ce qu’il a fait », a confié le numéro 9 mondial, qualifié pour le 2e tour et consi­déré comme un vrai outsider.