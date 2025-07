Au micro de Sky Sports, Boris Becker a commenté la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, deux mois après son retour de suspension.

« Le plus grand adver­saire de Sinner, c’est lui‐même, son reflet dans le miroir. D’une certaine manière, sa grande force est mentale. Il est revenu après sa suspen­sion en attei­gnant la finale à Rome et à Paris, puis main­te­nant à Wimbledon. Très peu auraient pu revenir ainsi après trois mois (de suspen­sion, ndlr). Il est égale­ment allé à Halle et, match après match, il a continué à construire. Il a toujours été très concentré, sa person­na­lité est unique sur le circuit. Qui peut le battre ? Carlos quand il est dans un bon jour, puis il y a d’autres joueurs comme Medvedev et Fritz qui peuvent gagner sur un match sec, mais sur la régu­la­rité, il est imbat­table en ce moment », a déclaré l’Allemand dans des propos relayés par OA Sport.