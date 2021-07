Roger Federer a vécu contre Hubert Hurkacz l’un des matchs les plus diffi­ciles de sa carrière. Il a même encaissé un 2e 6–0 seule­ment au 21e siècle. Interrogé par la BBC, Boris Becker a avoué être choqué du contenu proposé par le Suisse. L’Allemand ne s’at­ten­dait vrai­ment pas à ce scénario.

« C’était un match très étrange. Je n’ai pas l’ha­bi­tude de voir Federer rater autant de tirs que contre Hurkacz. Le match a été très surpre­nant et plus parti­cu­liè­re­ment ce 6–0 encaissé dans le dernier set. C’est normal que tout le monde fasse des erreurs, mais on connaît tous Roger et nous savons qu’il est perfec­tion­niste. Certaines de ces erreurs dont nous parlons étaient de très grosses erreurs. Je n’ai vu Federer à l’aise à aucun moment du match. Il s’est complè­te­ment trompé dans son timing. Cela peut arriver dans un jeux ou deux, mais tout au long du match…On ne peut que se demander ce qui s’est passé, mais ce que l’on sait c’est que le temps ne s’ar­rête pour aucun homme ou femme. On verra quelle déci­sion le Suisse prendra dans le semaines à venir. J’espère le revoir à Wimbledon. Je ne veux pas le voir perdre son dernier set à Wimbledon 6–0. Aujourd’hui n’était pas son jour », a analysé Boris Becker.