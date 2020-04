Consultant pour Eurosport International, Boris Becker s’est exprimé au sujet de l’annulation de Wimbledon. « Je ne pense pas que Wimbledon aura des problèmes financiers à cause de cette annulation, a d’abord commenté l’ancien triple vainqueur du Grand Chelem londonien. C’est l’un des tournois les plus réussis du calendrier. Le problème est la surface. Le terrain en gazon a besoin de plus de temps de préparation que n’importe quelle surface. Vous pouvez jouer Roland-Garros ou l’US Open plus tard, même en octobre. Sur gazon, on ne peut jouer que les mois d’été. »

En revanche, l’Allemand aurait préféré que les membres du All England Club attendent un peu plus avant d’annoncer l’annulation mais comprend la décision par rapport à la situation : « J’aurais aimé que le comité attende début mai pour annoncer l’annulation. Mais si vous allumez la télévision, vous allez entendre toutes les mauvaises nouvelles sur les personnes qui sont touchées par le coronavirus et qui sont décédées. »