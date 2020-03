Boris Becker a livré son analyse au Daily Mirror concernant l’avenir d’Andy Murray qui a repris l’entraînement. Si l’ex-champion allemand croit en sa possibilité de revenir, il aimerait bien que cela se fasse en priorité pour Wimbledon : « Je pense qu’Andy a besoin de Wimbledon, et Wimbledon a besoin de lui. C’est toujours plus amusant quand les fans locaux ont un favori à suivre et c’est un grand champion de Wimbledon. Andy fait partie de l’histoire du tournoi. Je dirais vraiment qu’il nous a manqué l’an dernier, même s’il a joué en double. Nous voulons tous le voir en simple cette année parce que ce serait bon pour le tournoi. »