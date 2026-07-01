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Ben Shelton, 5e mondial, battu dès le premier tour : « C’est sans aucun doute l’une des défaites les plus diffi­ciles de ma carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Considéré comme l’un des prin­ci­paux préten­dants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.

Récent vain­queur de l’ATP 250 de Stuttgart et fina­liste de l’ATP 500 de Halle, le 5e joueur mondial n’a pas caché son immense déception. 

« C’est sans aucun doute l’une des défaites les plus diffi­ciles que j’ai subies. J’ai eu l’impression que ça a été une bataille diffi­cile toute la journée. Je n’étais pas du tout dans le coup au service, donc je ne gagnais pas beau­coup de points faciles. J’ai dû me battre dans la plupart des jeux. Virtanen jouait vrai­ment bien et était très à l’aise depuis la ligne de fond… Il a sorti des coups incroyables à certains moments, c’était du très bon tennis. Parfois, ça se passe comme ça. Je pense que sa façon de jouer, de frapper la balle, m’a vrai­ment mis sous pres­sion. Il joue de manière agres­sive. Il ne commet­tait prati­que­ment aucune erreur. Vers la fin, dès que je lais­sais une balle un peu en suspens, il enchaî­nait avec un coup gagnant… Je pensais m’être mis en excel­lente posi­tion pour l’emporter à la fin. Mais c’est lui qui a su faire la différence. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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