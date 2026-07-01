Considéré comme l’un des principaux prétendants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlandais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.
Récent vainqueur de l’ATP 250 de Stuttgart et finaliste de l’ATP 500 de Halle, le 5e joueur mondial n’a pas caché son immense déception.
« C’est sans aucun doute l’une des défaites les plus difficiles que j’ai subies. J’ai eu l’impression que ça a été une bataille difficile toute la journée. Je n’étais pas du tout dans le coup au service, donc je ne gagnais pas beaucoup de points faciles. J’ai dû me battre dans la plupart des jeux. Virtanen jouait vraiment bien et était très à l’aise depuis la ligne de fond… Il a sorti des coups incroyables à certains moments, c’était du très bon tennis. Parfois, ça se passe comme ça. Je pense que sa façon de jouer, de frapper la balle, m’a vraiment mis sous pression. Il joue de manière agressive. Il ne commettait pratiquement aucune erreur. Vers la fin, dès que je laissais une balle un peu en suspens, il enchaînait avec un coup gagnant… Je pensais m’être mis en excellente position pour l’emporter à la fin. Mais c’est lui qui a su faire la différence. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 11:49