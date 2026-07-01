Considéré comme l’un des prin­ci­paux préten­dants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.

Récent vain­queur de l’ATP 250 de Stuttgart et fina­liste de l’ATP 500 de Halle, le 5e joueur mondial n’a pas caché son immense déception.

« C’est sans aucun doute l’une des défaites les plus diffi­ciles que j’ai subies. J’ai eu l’impression que ça a été une bataille diffi­cile toute la journée. Je n’étais pas du tout dans le coup au service, donc je ne gagnais pas beau­coup de points faciles. J’ai dû me battre dans la plupart des jeux. Virtanen jouait vrai­ment bien et était très à l’aise depuis la ligne de fond… Il a sorti des coups incroyables à certains moments, c’était du très bon tennis. Parfois, ça se passe comme ça. Je pense que sa façon de jouer, de frapper la balle, m’a vrai­ment mis sous pres­sion. Il joue de manière agres­sive. Il ne commet­tait prati­que­ment aucune erreur. Vers la fin, dès que je lais­sais une balle un peu en suspens, il enchaî­nait avec un coup gagnant… Je pensais m’être mis en excel­lente posi­tion pour l’emporter à la fin. Mais c’est lui qui a su faire la différence. »