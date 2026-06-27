Nos confrères de Tennis365.com reviennent sur les propos de Ben Shelton qui avoue aimer par dessus tout le jeu sur herbe, qu’il fait tout chaque année pour s’améliorer sur cette surface en faisant le plus de matchs possible. Tout cela réunit en fait selon lui un prétendant au titre.
« J’essaie simplement de disputer le plus de matchs possible chaque année et de développer mon jeu car j’apprécie cette surface, mon jeu s’y exprime parfaitement. Je pense que plus je me sens à l’aise sur cette surface année après année, plus je deviens une vraie menace. Je suis toujours confiant à Wimbledon. Je pense être toujours dangereux sur cette surface avec mon style de jeu »
C’est sa 4ème participation à Wimbledon, la saison passée il s’était incliné en trois sets en quart de finale face à Jannik Sinner, le futur vainqueur.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 08:16