Nos confrères de Tennis365.com reviennent sur les propos de Ben Shelton qui avoue aimer par dessus tout le jeu sur herbe, qu’il fait tout chaque année pour s’amé­liorer sur cette surface en faisant le plus de matchs possible. Tout cela réunit en fait selon lui un préten­dant au titre.

« J’essaie simple­ment de disputer le plus de matchs possible chaque année et de déve­lopper mon jeu car j’ap­précie cette surface, mon jeu s’y exprime parfai­te­ment. Je pense que plus je me sens à l’aise sur cette surface année après année, plus je deviens une vraie menace. Je suis toujours confiant à Wimbledon. Je pense être toujours dange­reux sur cette surface avec mon style de jeu »

C’est sa 4ème parti­ci­pa­tion à Wimbledon, la saison passée il s’était incliné en trois sets en quart de finale face à Jannik Sinner, le futur vainqueur.