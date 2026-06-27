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Ben Shelton affirme ses ambi­tions : « Je me sens à l’aise sur cette surface année après année, plus je deviens une vraie menace »

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de Tennis365.com reviennent sur les propos de Ben Shelton qui avoue aimer par dessus tout le jeu sur herbe, qu’il fait tout chaque année pour s’amé­liorer sur cette surface en faisant le plus de matchs possible. Tout cela réunit en fait selon lui un préten­dant au titre.

« J’essaie simple­ment de disputer le plus de matchs possible chaque année et de déve­lopper mon jeu car j’ap­précie cette surface, mon jeu s’y exprime parfai­te­ment.  Je pense que plus je me sens à l’aise sur cette surface année après année, plus je deviens une vraie menace. Je suis toujours confiant à Wimbledon. Je pense être toujours dange­reux sur cette surface avec mon style de jeu »

C’est sa 4ème parti­ci­pa­tion à Wimbledon, la saison passée il s’était incliné en trois sets en quart de finale face à Jannik Sinner, le futur vainqueur.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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