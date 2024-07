L’Américain a réalisé un petit exploit depuis le début du tournoi. Mené par trois fois, deux sets à zéro, il est parvenu à revenir à chaque fois avec une belle débauche d’énergie et une vraie commu­nion avec le public. Il lui faudra sûre­ment tous ces ingré­dients pour parvenir à bouger Jannik Sinner. Un futur duel qui ne le stresse pas, bien au contraire.

« Je suis très enthou­siaste. Nous nous sommes affrontés trois fois. Il mène deux à un. deux Je pense que que c’est toujours bien d’avoir déjà joué contre quel­qu’un, de l’avoir battu. Vous savez en quelque sorte ce que vous ressentez de ce que l’on ressent au moment d’en­tamer le match. Il est l’un des joueurs qui a eu le plus de succès sur le circuit depuis le début de l’année en tant que numéro 1 mondial. Je pense que c’est une grande oppor­tu­nité pour moi, un grand défi et un test. Le plus grand défi du tennis, c’est de jouer les meilleurs joueurs du monde. Mais, vous savez, je ne suis jamais quel­qu’un qui a peur d’en­trer dans un match ou de se sentir mal préparé. J’ai toujours confiance en mes capa­cités, peu importe qui se trouve de l’autre côté du filet. Je vais aller sur le terrain et, comme je l’ai dit, essayer de résoudre les problèmes, comprendre les choses au fur et à mesure et, oui, juste de riva­liser aussi dure­ment que je le peux »