C’est la grosse sensation de cette journée de mardi : l’élimination d’entrée de l’un des favoris au titre, Ben Shelton, battu en cinq sets et au super tie‐break par le qualifié finlandais, Otto Virtanen.
De passage en conférence de presse après cette énorme déception, le 5e joueur mondial a révélé qu’il ne regardait jamais son tableau à l’avance. Une déclaration qui a beaucoup surpris les journalistes présents en salle de presse, qui ont beaucoup insisté sur ce point. Ce qui a passablement énervé l’Américain.
« Je ne suis pas un crétin. Ce n’est pas quelque chose que je regarde. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je ne m’intéresse pas du tout à mon parcours. Je me concentre simplement sur le premier tour, évidemment. Si tu ne joues pas le même jour que lui, tu sais probablement qu’il n’est pas dans ta moitié du tableau. Au‐delà de ça, je suis généralement très concentré lors de ces tournois. Quant à mon adversaire du premier tour, comme vous pouvez le voir ici, n’importe qui peut s’imposer n’importe quel jour. Ce joueur a livré un excellent match aujourd’hui et c’est ce qui s’est passé. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 20:43