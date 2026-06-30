C’est la grosse sensa­tion de cette journée de mardi : l’éli­mi­na­tion d’en­trée de l’un des favoris au titre, Ben Shelton, battu en cinq sets et au super tie‐break par le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen.

De passage en confé­rence de presse après cette énorme décep­tion, le 5e joueur mondial a révélé qu’il ne regar­dait jamais son tableau à l’avance. Une décla­ra­tion qui a beau­coup surpris les jour­na­listes présents en salle de presse, qui ont beau­coup insisté sur ce point. Ce qui a passa­ble­ment énervé l’Américain.

« Je ne suis pas un crétin. Ce n’est pas quelque chose que je regarde. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je ne m’intéresse pas du tout à mon parcours. Je me concentre simple­ment sur le premier tour, évidem­ment. Si tu ne joues pas le même jour que lui, tu sais proba­ble­ment qu’il n’est pas dans ta moitié du tableau. Au‐delà de ça, je suis géné­ra­le­ment très concentré lors de ces tour­nois. Quant à mon adver­saire du premier tour, comme vous pouvez le voir ici, n’importe qui peut s’imposer n’importe quel jour. Ce joueur a livré un excellent match aujourd’hui et c’est ce qui s’est passé. »