Il y a des défaites qui font mal, et d’autres qui sont des passages pour aller plus loin.

Comme l’a expliqué Stan qui avait perdu en 2013 face à Novak, une défaite cruelle peut aussi permettre une vraie remise en cause. Belinda, inter­rogée par nos confrères suisses du Matin veut croire à ce type de réaction.

« Je me souviens qu’il y a deux ans, j’ai touché le fond ici. Et cela ne m’a pas empêché de remporter la médaille d’or dans la foulée. Donc, oui, il y a des moments char­nières dans une carrière. Ce soir, la pièce n’est pas retombée de mon côté et je me dis que peut‐être, à la place, je gagne­rais un jour un match très serré encore plus impor­tant. Tout cela reste très hypo­thé­tique. Mais j’ai envie de croire que ça va tourner »