20 avril 2022. Wimbledon décide d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022. A peine trois mois plus tard, alors qu’entre temps l’ATP et la WTA ont répondu à la prise de posi­tion du Grand Chelem londo­nien en reti­rant les points, une joueuse née à Moscou et qui a même grandi en Russie, Elena Rybakina, remporte le tournoi.

Un scénario impro­bable rendu possible par le fait que la nouvelle cham­pionne a été natu­ra­lisée Kazakh en 2018.

Déjà que la déci­sion du All‐England Club avait été sévè­re­ment criti­quée par le monde du tennis en général, sa crédi­bi­lité ne peut qu’être remise en cause, comme le souligne juste­ment Julien Benneteau.

« Donc pas de points ATP/WTA pour l’en­semble des joueuses et joueurs pour une victoire finale d’une mosco­vite… », a écrit le capi­taine des Bleues sur Twitter.

Donc pas de points atp/wta pour l’ensemble des joueuses et joueurs pour une victoire finale d’une moscovite….. — Julien Benneteau (@julienbenneteau) July 9, 2022

Wimbledon a raté son coup même si, heureu­se­ment, le spec­tacle aura été au rendez‐vous durant la quinzaine.