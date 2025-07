Alors qu’Alcaraz a clai­re­ment signifié que cette édition de Wimbledon était très diffé­rente à la précé­dente à cause d’une surface devenue très lent, notre confrère a fait parler quelques statis­tiques pour mettre cela en avant. Et c’est vrai que l’on est un peu « sevré » de montées au filet alors que c’est le charme du jeu sur herbe.

🗣️ Alcaraz (avis d’expert): « Cette année, le jeu à Wimbledon est diffé­rent : la balle est plus lente, les courts sont plus lents. »



Résultat :

3 amor­ties de Carlitos en 2h44.

Et 3 volées de Rublev.



Pauvre gazon… pic.twitter.com/gMY4gN64Hr — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 7, 2025

« 3 amor­ties de Carlitos en 2h44. Et 3 volées de Rublev. Pauvre gazon… » a commenté Benoit. Il est vrai que le duel entre Rublev et Alcaraz ressem­blait plus à un match sur dur indoor avec du rythme, des frappes lourdes du fond du court. S’il reste en effet quelques gros serveurs dans le tableau, les volleyeurs sont peu nombreux…