Novak Djokovic a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial).
Le journaliste Benoît Maylin s’est une nouvelle fois enthousiasmé devant la motivation du Serbe de 39 ans, saluant son inébranlable force mentale.
Comment ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 29, 2026
Où va‐t‐il puiser cette croyance ?
Il souffre, il galère même, si loin de sa gloire d’antan.
Mais Djokovic a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut.
C’est beau et tellement fragile.
Next Tsitsipas, qui ne l’a plus battu depuis 2019.
Savourons. pic.twitter.com/pz4oUJQMB8
« Comment ? Où va‐t‐il puiser cette croyance ? Il souffre, il galère même, si loin de sa gloire d’antan. Mais Djokovic a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut. C’est beau et tellement fragile. Next Tsitsipas, qui ne l’a plus battu depuis 2019. Savourons », a écrit le chroniqueur sur le réseau social X.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 11:29