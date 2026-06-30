Novak Djokovic a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial).

Le jour­na­liste Benoît Maylin s’est une nouvelle fois enthou­siasmé devant la moti­va­tion du Serbe de 39 ans, saluant son inébran­lable force mentale.

Comment ?

Où va‐t‐il puiser cette croyance ?

Il souffre, il galère même, si loin de sa gloire d’antan.

Mais Djokovic a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut.

C’est beau et telle­ment fragile.

Next Tsitsipas, qui ne l’a plus battu depuis 2019.

Savourons. pic.twitter.com/pz4oUJQMB8 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 29, 2026

« Comment ? Où va‐t‐il puiser cette croyance ? Il souffre, il galère même, si loin de sa gloire d’antan. Mais Djokovic a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut. C’est beau et telle­ment fragile. Next Tsitsipas, qui ne l’a plus battu depuis 2019. Savourons », a écrit le chro­ni­queur sur le réseau social X.