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Benoît Maylin, après le premier tour de Djokovic : « Si loin de sa gloire d’antan, Novak souffre et galère, mais il a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial).

Le jour­na­liste Benoît Maylin s’est une nouvelle fois enthou­siasmé devant la moti­va­tion du Serbe de 39 ans, saluant son inébran­lable force mentale.

« Comment ? Où va‐t‐il puiser cette croyance ? Il souffre, il galère même, si loin de sa gloire d’antan. Mais Djokovic a encore ce loup en lui, cette volonté de croire qu’il peut. C’est beau et telle­ment fragile. Next Tsitsipas, qui ne l’a plus battu depuis 2019. Savourons », a écrit le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Publié le mardi 30 juin 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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