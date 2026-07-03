Sur le Centre Court au deuxième tour de Wimbledon, Arthur Fils a été battu en quatre sets par le finaliste de l’édition 2021, Matteo Berrettini (6−4, 7–5, 3–6, 6–3).
Journaliste et chroniqueur de l’émission Sans Filet sur Winamax, Benoît Maylin a estimé que le numéro 1 français avait manqué d’adaptation tactique au cours de la rencontre.
🙁 « Arthur Fils a manqué de réflexion contre Berrettini. Il lui faut des matchs et de l’expérience mais je suis déçu parce que je n’ai pas vu cette lucidité qu’il devrait avoir si son plan de jeu de base ne fonctionne pas. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 3, 2026
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« Arthur Fils a manqué de réflexion. Il a continué à faire la même chose pendant toute la partie. Heureusement pour lui que Berrettini a eu un coup de mou dans le troisième set, parce que sinon, je ne vois pas comment il s’en serait sorti. Encore une fois, il n’a que 22 ans, c’est de l’expérience, il lui faut des matchs. Et malheureusement, c’est court. Donc il ne faut pas se blesser, c’est sûr. Malheureusement, il s’est blessé à Barcelone. Apparemment, c’est toujours le dos. Mais on a vu que physiquement, il était prêt. Donc si tout est en place, qu’il est en confiance et qu’il joue comme ça, eh bien voilà mon gars, il va falloir jouer sur gazon quand arrive la saison sur gazon. Il va falloir faire au minimum deux tournois avant. Je suis déçu parce que je n’ai pas vu cette clairvoyance, cette lucidité qu’il devrait avoir pour se dire : ‘OK, ce plan de jeu‐là ne fonctionne pas, j’en mets un autre en place.’ Et ce gars‐là est capable de monter au filet, de faire des enchaînements, petit slice, jouer au filet, monter à contretemps. Quand il envoyait une balle un peu basse sur le revers, tu voyais Berrettini relever la balle. Mais putain, en deux secondes, tu es au filet, bim ! Dimitrov, il fait ça en permanence. »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 13:24