Sur le Centre Court au deuxième tour de Wimbledon, Arthur Fils a été battu en quatre sets par le fina­liste de l’édition 2021, Matteo Berrettini (6−4, 7–5, 3–6, 6–3).

Journaliste et chro­ni­queur de l’émis­sion Sans Filet sur Winamax, Benoît Maylin a estimé que le numéro 1 fran­çais avait manqué d’adap­ta­tion tactique au cours de la rencontre.

🙁 « Arthur Fils a manqué de réflexion contre Berrettini. Il lui faut des matchs et de l’ex­pé­rience mais je suis déçu parce que je n’ai pas vu cette luci­dité qu’il devrait avoir si son plan de jeu de base ne fonc­tionne pas. »



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« Arthur Fils a manqué de réflexion. Il a continué à faire la même chose pendant toute la partie. Heureusement pour lui que Berrettini a eu un coup de mou dans le troi­sième set, parce que sinon, je ne vois pas comment il s’en serait sorti. Encore une fois, il n’a que 22 ans, c’est de l’ex­pé­rience, il lui faut des matchs. Et malheu­reu­se­ment, c’est court. Donc il ne faut pas se blesser, c’est sûr. Malheureusement, il s’est blessé à Barcelone. Apparemment, c’est toujours le dos. Mais on a vu que physi­que­ment, il était prêt. Donc si tout est en place, qu’il est en confiance et qu’il joue comme ça, eh bien voilà mon gars, il va falloir jouer sur gazon quand arrive la saison sur gazon. Il va falloir faire au minimum deux tour­nois avant. Je suis déçu parce que je n’ai pas vu cette clair­voyance, cette luci­dité qu’il devrait avoir pour se dire : ‘OK, ce plan de jeu‐là ne fonc­tionne pas, j’en mets un autre en place.’ Et ce gars‐là est capable de monter au filet, de faire des enchaî­ne­ments, petit slice, jouer au filet, monter à contre­temps. Quand il envoyait une balle un peu basse sur le revers, tu voyais Berrettini relever la balle. Mais putain, en deux secondes, tu es au filet, bim ! Dimitrov, il fait ça en permanence. »