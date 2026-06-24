Invitée par Wimbledon, Serena Williams va rejouer en simple à 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022.
Et alors que certaines critiques ont fusé suite à cette décision du Grand Chelem londonien, le journaliste Benoît Maylin a lui exprimé son enthousiasme dans une chronique pour l’émission « Sans Filet » de Winamax.
👑 Serena Williams : le retour de la reine— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 23, 2026
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« Comment on peut être choqué par l’invitation donnée par Wimbledon à Serena Williams ? Pourquoi le tournoi se priverait de la présence de la dernière reine du gazon, sept fois titrée sur le Centrer Court, et qui va braquer toutes les caméras du monde sur son retour ? Non mais dites‐moi, quel fou renoncerait à ça ? Parce qu’elle a 44 ans ? Et alors, il y a un âge de péremption ? Vous croyez peut‐être que les Federer, Nadal, Murray, Wawrinka auraient arrêté si leur corps leur avait permis de continuer à jouer ?, a lâché le chroniqueur avant de défendre la légende américaine.
Ah oui, mais il y a les médocs. Serena revient sous Ozempic (médicament pour la perte de poids). Scandaleux ! On en parle des 40 injections de Zverev et du pied anesthésié de Rafa ? Le tennis, comme tous les autres sports de haut niveau, est perfusé. Et je précise que les médocs de Serena ne sont pas sur la liste des produits interdits. Donc on fait quoi ? On dégage tous ceux qui prennent une pilule ? Mais si on fait ça, il n’y a plus de sport ! Et sans rire, qui se met en danger dans cette histoire ? Vous, Wimbledon ? Non, elle. Parce qu’on va y aller dans les raccourcis débiles. Si elle perd, elle est ridicule. Et si elle gagne, c’est le tennis féminin qui est nul. Mais quoi qu’on dise, elle est comme tous ses athlètes. Elle a la compétition dans le sang. Serena s’est donnée la possibilité de retrouver ce bouillonnement intérieur, cette pression, cette adoration des fans. Ça ne vous brancherait pas de revivre ça, si vous pouviez ? De toute façon, quoi qu’il arrive, c’est un succès planétaire garanti. Parce que le teaser a été magnifique. Ils nous ont baladé pendant 6 mois. Jouera, jouera pas ? Et oui, elle va jouer. Elle va jouer un des plus grands rôles de sa carrière. Le retour de la reine, projeté dans le temple du tennis. Tout le monde veut voir ce film. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 12:42