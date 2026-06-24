Invitée par Wimbledon, Serena Williams va rejouer en simple à 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022.

Et alors que certaines critiques ont fusé suite à cette déci­sion du Grand Chelem londo­nien, le jour­na­liste Benoît Maylin a lui exprimé son enthou­siasme dans une chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

👑 Serena Williams : le retour de la reine



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/JyDR51ycqp — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 23, 2026

« Comment on peut être choqué par l’in­vi­ta­tion donnée par Wimbledon à Serena Williams ? Pourquoi le tournoi se prive­rait de la présence de la dernière reine du gazon, sept fois titrée sur le Centrer Court, et qui va braquer toutes les caméras du monde sur son retour ? Non mais dites‐moi, quel fou renon­ce­rait à ça ? Parce qu’elle a 44 ans ? Et alors, il y a un âge de péremp­tion ? Vous croyez peut‐être que les Federer, Nadal, Murray, Wawrinka auraient arrêté si leur corps leur avait permis de conti­nuer à jouer ?, a lâché le chro­ni­queur avant de défendre la légende américaine.

Ah oui, mais il y a les médocs. Serena revient sous Ozempic (médi­ca­ment pour la perte de poids). Scandaleux ! On en parle des 40 injec­tions de Zverev et du pied anes­thésié de Rafa ? Le tennis, comme tous les autres sports de haut niveau, est perfusé. Et je précise que les médocs de Serena ne sont pas sur la liste des produits inter­dits. Donc on fait quoi ? On dégage tous ceux qui prennent une pilule ? Mais si on fait ça, il n’y a plus de sport ! Et sans rire, qui se met en danger dans cette histoire ? Vous, Wimbledon ? Non, elle. Parce qu’on va y aller dans les raccourcis débiles. Si elle perd, elle est ridi­cule. Et si elle gagne, c’est le tennis féminin qui est nul. Mais quoi qu’on dise, elle est comme tous ses athlètes. Elle a la compé­ti­tion dans le sang. Serena s’est donnée la possi­bi­lité de retrouver ce bouillon­ne­ment inté­rieur, cette pres­sion, cette adora­tion des fans. Ça ne vous bran­che­rait pas de revivre ça, si vous pouviez ? De toute façon, quoi qu’il arrive, c’est un succès plané­taire garanti. Parce que le teaser a été magni­fique. Ils nous ont baladé pendant 6 mois. Jouera, jouera pas ? Et oui, elle va jouer. Elle va jouer un des plus grands rôles de sa carrière. Le retour de la reine, projeté dans le temple du tennis. Tout le monde veut voir ce film. »