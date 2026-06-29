Avant chaque levée du Grand Chelem, notre confrère nous propose une belle chronique. Evidemment Benoit dont la passion pour ce sport ne peut être remise en cause une seule seconde s’enflamme et rêve comme un gamin à qui il manquerait un dernier cadeau sous le sapin. Son scénario tient la route et certains ont toujours tendance à dire que la vie décide à notre place.
🏆 Djokovic peut gagner Wimbledon !— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 28, 2026
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D’un côté la blessure d’Alcaraz n’était pas prévue, les doutes de Sinner semblaient impossibles à la veille du début de Roland‐Garros. Si on rajoute à cela la victoire épique de Fonseca qui a permis à Djokovic de prendre le temps tout comme le tirage au sort assez clément, on se dit vraiment que…
« Sur tous les joueurs présents à Wimbledon, personne ne l’a battu sur gazon sauf Cilic et Sinner. Cilic pourrait avoir du mal à se frayer un chemin, et concernant Jannik, Novak sait qu’il peut le battre comme il l’a fait en Australie. Imaginez Djokovic entrain d’embrasser le trophée le 12 Juillet. Son 8ème Wimbledon égalant ainsi le record de Federer et surtout devenant le seul et l’unique à remporter 25 titres en Grand Chelem. Je le crois capable de le faire. En tout cas pour moi c’est sa dernière chance »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 09:00