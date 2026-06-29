Avant chaque levée du Grand Chelem, notre confrère nous propose une belle chro­nique. Evidemment Benoit dont la passion pour ce sport ne peut être remise en cause une seule seconde s’en­flamme et rêve comme un gamin à qui il manque­rait un dernier cadeau sous le sapin. Son scénario tient la route et certains ont toujours tendance à dire que la vie décide à notre place.

D’un côté la bles­sure d’Alcaraz n’était pas prévue, les doutes de Sinner semblaient impos­sibles à la veille du début de Roland‐Garros. Si on rajoute à cela la victoire épique de Fonseca qui a permis à Djokovic de prendre le temps tout comme le tirage au sort assez clément, on se dit vrai­ment que…

« Sur tous les joueurs présents à Wimbledon, personne ne l’a battu sur gazon sauf Cilic et Sinner. Cilic pour­rait avoir du mal à se frayer un chemin, et concer­nant Jannik, Novak sait qu’il peut le battre comme il l’a fait en Australie. Imaginez Djokovic entrain d’embrasser le trophée le 12 Juillet. Son 8ème Wimbledon égalant ainsi le record de Federer et surtout deve­nant le seul et l’unique à remporter 25 titres en Grand Chelem. Je le crois capable de le faire. En tout cas pour moi c’est sa dernière chance »