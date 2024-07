Passablement énervé contre certains spec­ta­teurs lors de son passage au micro du Centre Court après sa victoire contre Holger Rune ce lundi soir, Novak Djokovic a ravivé l’éternel débat autour de sa popu­la­rité contestée.

Dans son émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, notre confrère Benoît Maylin est revenu sur cette séquence qui traduit selon lui une réelle frustration.

🥊 « J’ai adoré la réac­tion de Djokovic mais c’est une réac­tion de frus­tra­tion. Tu es la légende du tennis et tu n’auras jamais l’amour de tout le court. Je pense qu’il le vit très mal. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/dSW7Lk2Roo — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 9, 2024

« Je suis partagé sur Novak Djokovic. J’adore sa réac­tion et je la comprends. Tu es Novak Djokovic, le dieu des dieux de la légende du tennis et je pense qu’il vit tous ses matchs en se disant : ‘Mais putain, il y a quel­qu’un qui va me supporter un jour ?’. Il y a toujours des mecs qui l’adorent mais il ne sent pas cet espèce d’amour à 100% autour d’un court et c’est vrai que logi­que­ment, tout le monde devrait l’adorer, c’est le meilleur. Je pense qu’il le vit très, très mal même si ce n’est pas nouveau, cela fait des années que ça dure. Ce sont des réac­tions de frus­tra­tion. Ce mec veut cet amour perma­nent de tout le monde, et il ne l’aura jamais. Il aura bien sûr plein de fans et c’est normal. »