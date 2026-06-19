L’affaire de Dan Evans fait grand bruit outre‐manche mais comme Dan n’était pas une grande star, cela n’affecte pas les puissants, ceux qui ont décidé de ne pas lui donner une invitation à Wimbledon.
Merci @BenoitMaylin de dire les termes 😭❤️ https://t.co/JOcsKzrult pic.twitter.com/GAEbel3ovv— Ponizuka🦊 (@ponizuka_) June 18, 2026
Comme l’explique justement Benoit Maylin, ces décideurs ont la même mémoire courte comme l’explique Benoit, même si Wimbledon n’a aucun rapport avec la Fédération Britannique puisqu’il s’agit d’un club privé.
« Je vous trouve totalement nuls, les membres de Wimbledon vous êtes des grosses merdes. Je vous rappelle que ce mec là s’est sacrifié pour votre pays pour participer aux Jeux Olympiques, je trouve ça minable »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 11:20