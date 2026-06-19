L’affaire de Dan Evans fait grand bruit outre‐manche mais comme Dan n’était pas une grande star, cela n’af­fecte pas les puis­sants, ceux qui ont décidé de ne pas lui donner une invi­ta­tion à Wimbledon.

Comme l’ex­plique juste­ment Benoit Maylin, ces déci­deurs ont la même mémoire courte comme l’ex­plique Benoit, même si Wimbledon n’a aucun rapport avec la Fédération Britannique puis­qu’il s’agit d’un club privé.

« Je vous trouve tota­le­ment nuls, les membres de Wimbledon vous êtes des grosses merdes. Je vous rappelle que ce mec là s’est sacrifié pour votre pays pour parti­ciper aux Jeux Olympiques, je trouve ça minable »