Lors d’une inter­view assez spéciale puisque le rôle de jour­na­liste était joué par Paulo Dybala, le foot­bal­leur de la Juventus, Matteo Berrettini est revenu sur l’avant‐match de sa finale de Wimbledon cette saison.

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Italien a souf­fert : « J’avais des nœuds dans l’es­tomac. J’ai essayé de me forcer à manger mais rien ne rentrait, donc c’était diffi­cile à gérer. J’étais donc dans le vestiaire. C’était juste moi et Novak. Il avait déjà disputé plus de 30 finales du Grand Chelem. Nole était relax, en train de se détendre avec de la musique dans ses écou­teurs moi je ne pouvais même pas manger un grain de riz. Je me souviens que mes mains trans­pi­raient. Heureusement, quelque chose se brise en vous, 20, 30 minutes avant le match, lorsque vous commencez à vous échauffer, vous ressentez cette montée d’adré­na­line, et vous vous dites : je suis ici parce que je le mérite »