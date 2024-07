Auteur d’un match convain­cant même si côté revers à plat Matteo n’ar­rive toujours pas à main­tenir le rythme, l’Italien qui revient de loin était vrai­ment positif. Evoquant son adver­saire du jour, il a expliqué avoir étonné.

« Je pense qu’il a raté trois points pendant tout le match. Il ne m’a pas donné cet oxygène dont on a parfois besoin. Je m’at­ten­dais à un joueur vrai­ment solide et qui jouait bien. Mais il m’a vrai­ment surpris. Je me suis égale­ment étonné de la façon dont il a géré le match en terme de perfor­mance. Malgré tout, je suis vrai­ment fier de moi. Il est clair que Jannik semble s’amé­liorer chaque jour. Il a toujours su revenir dans le match, il a très bien couru. Il a su utiliser son toucher, jouer non seule­ment dans le rythme, mais aussi avec des effets et un peu de slice, son team fait un excellent travail. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est actuel­le­ment n°1 mondial »