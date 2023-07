Vainqueur sur trois jours de son ami Sonego, Matteo était soulagé mais il a vécu un moment assez spécial.

« Le fait d’avoir joué le match en trois jours m’a certai­ne­ment aidé, même si nous n’au­rons jamais la preuve de ce qui se serait passé si les choses s’étaient dérou­lées diffé­rem­ment. Il est vrai que lors­qu’on arrive dans un tournoi et qu’on n’est pas à 100 %, cela aide de pouvoir jouer plus long­temps, même si à chaque fois qu’on s’ar­rête et qu’on recom­mence, on ressent encore la fatigue accu­mulée aupa­ra­vant. Mais ce n’est pas facile de rester ici du matin au soir et d’être toujours prêt à jouer : hier, on a joué deux sets, et on a eu l’im­pres­sion d’en jouer sept »