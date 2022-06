Titré à Stuttgart et au Queen’s, Matteo Berrettini fait incon­tes­ta­ble­ment partie des favoris à Wimbledon, où il s’était incliné en finale contre Novak Djokovic l’année dernière. En 2021, l’Italien n’a perdu que contre Nole en Grand Chelem. Lors de sa confé­rence de presse dimanche, il a presque donné rendez‐vous au Serbe pour leur cinquième confrontation.

« Je dois admettre que j’ai regardé ces trois matches en boucle (les trois défaites contre Djokovic en Grand Chelem en 2021, ndlr), avec mon entraî­neur et pendant mon temps libre. Nous nous sommes assis et avons examiné en profon­deur ce que j’ai fait de bien et ce que j’au­rais pu faire de mieux. Ce n’est pas facile de trouver un moyen de battre Novak, mais j’ai le senti­ment qu’à chaque fois que je l’af­fronte, j’ap­prends beau­coup et je fais des pas évidents dans ma progres­sion. L’année dernière, j’ai joué ma première finale en Grand Chelem et lui sa 30e ; c’est un diffé­ren­tiel impor­tant, mais je me vois de plus en plus proche »,