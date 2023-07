Matteo Berrettini était dans « le creux de la vague » avant ce Wimbledon.

Le fina­liste de l’édition 2021 a bien réagi et a été très impres­sion­nant sur ce début de tournoi en écar­tant Sonego, De Minaur et Zverev et ne lais­sant qu’un petit set au passage.

Le voila donc en huitième de finale et pas face à n’importe qui puisqu’il s’agit du numéro un mondial, Carlos Alcaraz.

Avant la confron­ta­tion, l’Italien se dit très heureux d’avoir la chance de jouer à nouveau face à Carlos (2 à 1 pour l’Espagnol, un zéro pour l’Italien en Grand Chelem).

« Je me souviens l’avoir vu jouer à Roland Garros depuis ma télé­vi­sion. Maintenant, c’est moi qui vais l’af­fronter. J’en suis très heureux. Je pense que cela va m’aider à aller là‐bas, à prendre du plaisir et à trouver cette énergie supplé­men­taire dont je parlais » a déclaré Berrettini.