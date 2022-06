Avant d’en­tamer la défense de son titre au Queen’s, Matteo Berrettini, déjà en colère à Stuttgart, a de nouveau exprimer son mécon­ten­te­ment quant à la déci­sion de l’ATP de ne pas attri­buer les points de Wimbledon, en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes. Finaliste l’an dernier du Grand Chelem londo­nien, l’Italien va perdre, quel que soit son prochain résultat, ses 1200 points !

« Je pense que c’est une situa­tion très diffi­cile à gérer pour tout le monde, en premier lieu pour les gens qui souffrent de la guerre dans leur pays. Dans mon cas parti­cu­lier, c’est très compliqué parce que j’ai bien joué l’année dernière sur le gazon et peu importe la manière dont je vais jouer cette année, mon clas­se­ment va baisser, donc je pense que ce n’est pas vrai­ment juste. J’aurais aimé que cette déci­sion soit prise d’une manière diffé­rente, peut‐être en deman­dant aux joueurs. Personne ne nous a contactés, personne ne nous a demandé notre avis à ce sujet et je pense que ça ne devrait pas fonc­tionner comme ça. Nous devrions éviter ce genre de situa­tion, car il s’agit de la plus grande déci­sion prise par l’ATP au cours des 20 dernières années, à ma connais­sance. J’aurais aimé qu’elle soit traitée différemment. »