Sacré au Queen’s avant Wimbledon et auteur d’une saison remar­quable, Matteo Berrettini surfe sur une vague de confiance énorme au All‐England Club. Après sa victoire en quatre sets contre son ami, Felix Auger‐Aliassime, l’Italien a fait preuve d’une grande assu­rance en confé­rence de presse. Il ne compte pas se faire bous­culer par Hubert Hurkacz…

« Quand j’ai atteint les demi‐finales à New York (US Open 2019), c’était quelque chose de surpre­nant pour moi, je n’étais pas venu avec cette attente et je ne pensais pas pouvoir réaliser ça. J’avais bien joué, cela ne fait aucun doute, mais je ne peux pas comparer à ce que je ressens main­te­nant. Je suis venu à Wimbledon avec un grand objectif. En ce moment je sens que je n’ai pas atteint mon plafond dans ce tournoi. Je me consi­dère comme un bien meilleur joueur, j’ai plus d’ex­pé­rience et je sais gérer la pres­sion des projec­teurs braqués sur moi. Je m’at­ten­dais à ce résultat, honnê­te­ment », a lâché Matteo Berrettini devant les journalistes.