Finaliste en 2021, titré à Stuttgart et au Queen’s, Matteo Berrettini faisait partie des grands favoris à Wimbledon. Mais un test positif au Covid‐19 a brisé son rêve pour cette année juste avant le début du tournoi. L’Italien a raconté cette période doulou­reuse à la Gazzetta dello Sport.

« À un certain moment, j’avais l’im­pres­sion d’être maudit. Je n’ai pas regardé le tournoi, sauf vers la fin. Honnêtement, je n’ai pas pu le regarder. Je ne suis pas un grand fan de tennis quand je ne joue pas. Je me suis lancé dans des films et des séries, j’ai fini Peaky Blinders. J’admets que je n’étais pas très sociable avec les gens qui essayaient de m’ap­peler ou de m’écrire à l’époque… », a déclaré le numéro 15 mondial.