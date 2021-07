Après son succès presque facile face à Ivashka, Matteo Berrettini a livré ses impres­sions et elles sont plutôt très bonnes : « Je suis assez content de mon niveau, de mon inten­sité, de ma menta­lité à chaque match. J’ai l’im­pres­sion de ne pas gaspiller trop d’énergie car je gagne tous mes matchs en trois sets. Sur le long terme, c’est une excel­lente nouvelle pour moi. Je joue le meilleur tennis de toute ma carrière. En 2019 je jouais déjà assez bien, mais tout était assez nouveau pour moi, j’ai dû m’adapter un peu. Maintenant, j’ai plus de confiance et plus d’ex­pé­rience. Je sais que je peux obtenir mes meilleurs résul­tats, comme les quarts de finale à Paris et main­te­nant les quarts de finale ici. Bien sûr, le tournoi n’est pas encore terminé, je veux vrai­ment réaliser encore plus de choses. »