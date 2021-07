Magnifique vain­queur d’Hubert Hurkacz en demi‐finales de Wimbledon après un match très bien maitrisé malgré l’enjeu (6–3, 6–0, 6–7, 6–4), Matteo Berrettini s’est exprimé sur le Centre Court comme le veut la coutume. Presque ému, l’Italien a reconnu qu’il n’avait pas forcé­ment imaginé ce moment précis même dans ses rêves les plus fous.

« Je n’ai pas de mots, vrai­ment. J’ai besoin de quelques heures pour comprendre ce qui s’est passé. J’ai joué un grand match. Ma famille est là, mon équipe. En fait, je n’ai jamais rêvé d’une finale de Grand Chelem car c’était déjà trop pour un rêve. Quand tu joues à ce niveau, tu essaies d’être à ton meilleur de partout. J’ai senti que je méri­tais de gagner le 3e set, je me sentais le meilleur joueur et c’est ce que je me suis dit. Cela a fonc­tionné pour la suite de la rencontre. Et je dois dire que de jouer face à Roger Federer ici‐même il y a deux ans m’a aidé aujourd’hui (vendredi). »